La Ruta de la Tapa premia el restaurant El Cabin d'Arinsal

El comú de la Massana ha premiat al restaurant El Cabin d'Arinsal, per la tapa el Trixampi, guardonada com la millor en la ruta de la tapa, celebrada el passat octubre. El premi a la tapa més ben presentada ha estat per l'hotel Princesa Parc amb la tapa el Bombastic, i la tapa el tamal, del restaurant la Fugazzeta, ha estat premiada com la més innovadora.

El concurs es va fer en el marc de la Pitavola del Comapedrosa, amb les votacions dels participants en la Ruta de la Tapa, i els premis han estat entregats pel cònsol menor, Roger Fité, la consellera de Dinamització, Bet Rossell, juntament amb el director d'Estrella Galícia a Andorra, Jaume Luque.