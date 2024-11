Propostes per a una jornada de convivència entre els tres consells parroquials

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els infants dels diferents centres educatius d'Andorra la Vella tenen feina afegida aquest curs. Així, a més de les diferents propostes que hauran de presentar al consell d'infants que se celebrarà el mes de març, també hauran de pensar propostes per a una jornada de convivència que des del comú es vol impulsar amb la idea que hi prenguin part els consellers que integren els tres consells amb què compta la parròquia: el d'infants, el de joves i el de la gent gran. La cònsol menor, Olalla Losada, ha posat en relleu que són l'única parròquia que té aquests tres consells i que es vol aprofitar aquest fet per "treballar plegats en el futur de la parròquia", comptant també amb la presència dels consellers comunals.

En el marc de la sessió constitutiva del consell d'infants celebrada aquest dijous la proposta d'aquesta jornada de convivència ha estat posada sobre la taula i els integrants del consell, un cop constituït, han decidit donar-hi suport, ja que alguns dels infants han manifestat que era "una bona idea", ja que les preocupacions "d'una franja o altra" de la població no són les mateixes i en aquesta trobada de convivència, que podria tenir lloc el mes de maig, es podrien compartir aquestes idees. "És molt important que puguin treballar plegats", ha emfasitzat Losada.

A banda, una altra de les propostes que ha fet el comú és l'actualització del reglament del consell d'infants. La consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, ha posat sobre la taula dues propostes, que fos el comú qui treballés aquest text o bé que fossin els mateixos infants els que fessin aquesta revisió. Han votat que ho volen fer ells. I és que els joves consellers han apel·lat a la "il·lusió" o fins i tot a la seva "responsabilitat" per assumir el rol de fer una proposta de millora del reglament. Una de les participants fins i tot ha manifestat que d'aquesta manera fan ells una feina sent conscients que des del comú en tenen "molta".

La cònsol menor ha valorat molt satisfactòriament les propostes que any rere any els infants fan i, de fet, ha aprofitat per comentar l'estat en què es troben algunes de les que es van fer en edicions anteriors. Així, ha comentat la implementació de la senyalització de les escoles, la jornada esportiva interescolar que es va celebrar. Entre les que resten pendents, ha remarcat que es treballa perquè cada escola pugui apadrinar un arbre i també en el projecte per a la millora dels entorns escolars.

Quant a les propostes que sembla que els infants treballaran aquest any, i que tal com han apuntat van molt en la línia de la millora de la neteja de la parròquia (com la instal·lació de cendrers) o en accions a favor de les persones amb discapacitat (semàfors sonors), Losada ha valorat que per al comú és "un orgull veure com els més petits veuen moltes coses que a vegades els adults potser no tenim tant present perquè el nostre dia a dia no ens deixa veure una realitat que tenim tots". I en el cas concret dels cendrers, ha manifestat que precisament el comú treballa en una campanya per incidir en el fet que els ciutadans no llencin les burilles a terra.

La cònsol menor també ha avançat que es vol escoltar el paper dels infants sobre els espais que tindran dedicats a la plaça del Poble, sent conscients que potser en el procés participatiu "no hi van tenir accés". Així, la voluntat és que "puguin veure com serà la seva zona de jocs" i puguin dir-hi la seva.