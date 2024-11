L'AMPAEA guanya el premi especial al 18è concurs d'iniciatives ambientals

Publicat per Agències Escaldes-Engordany Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou espai ciutadà Cal Paleta d'Escaldes-Engordany ha acollit aquest dijous l'entrega de premis del 18è Concurs d'iniciatives ambientals. Un concurs organitzat conjuntament pel comú d'Escaldes-Engordany i el Govern, a través d'Andorra Sostenible, que premia aquelles accions que es porten a terme des de diferents àmbits de la societat per potenciar el consum sostenible de productes i recursos; accions per reduir impactes negatius sobre el medi o per reduir l’impacte ambiental dels edificis i instal·lacions; activitats d’educació ambiental que fomentin la sensibilització i la conscienciació de la població. El conseller de Medi Ambient, David Pérez, ha posat en relleu la consolidació del concurs i ha lloat la transversalitat de la iniciativa, la qual implica al sector públic, a les escoles i a les persones. "És un concurs que arriba a la 18a edició, per al qual cosa està totalment consolidat i per al comú d'Escaldes té una importància cabdal", ha indicat.

El premi per a la millor iniciativa orientada en la prevenció del malbaratament alimentari en qualsevol dels punts de la cadena alimentària, dotat amb 2.000 euros, ha recaigut sobre l'associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Andorrana per la presentació del projecte 'Malbaratament Alimentari'.

En la categoria 'escoles', el primer premi, dotat amb 1.500 euros, ha recaigut al Colegio Español María Moliner pel projecte 'Foment de reutilització de llibres escolars a través de la donació' i, el segon, amb mil euros, a l'Escola Andorrana de Segona Ensenyança d'Ordino per la iniciativa 'Reducció del CO₂ a les aules'. En relació amb la categoria 'ciutadania i empreses', el guardó ha quedat desert.

Cal recordar que aquest esdeveniment s'emmarca dins la Setmana europea de la prevenció de residus, que enguany se centra en el malbaratament alimentari. De fet, el passat dilluns 18 i dimecres 20 de novembre, el mateix espai va acollir un taller de furoshiki amb l'objectiu d'ensenyar al públic aspectes bàsics sobre aquesta tècnica tradicional japonesa de teixit plegat i nusos que permet embolicar objectes amb tela per evitar l'ús de paper i plàstics d'un sol ús.