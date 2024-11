La gent gran romandrà al cafè del poble fins que calgui fer el trasllat

Les obres d’ampliació i remodelació de l’edifici conegut com el cafè del poble, en el qual s’alberguen part dels serveis per a la gent gran, ja han arrencat. Des de la setmana passada s’han pogut veure els operaris i la maquinària treballant amb l’objectiu de construir un nou espai amb més serveis i activitats per a la gent gran que es preveu que pugui estar plenament operatiu a final del 2026. El projecte comença a prendre forma, es preveuen uns 24 mesos d’obres i ahir al matí es van desplaçar a la zona la cònsol major, Laura Mas, el cònsol menor, Xavier Fernàndez, i els consellers Benjamí Rascagnères i Sílvia Ramond, com a titulars de les carteres vinculades al projecte. Mas va incidir en el fet que la gent gran romandrà a l’actual cafè del poble fins que sigui necessari el trasllat per les obres, i serveis com el de menjador, el qual compta amb una afluència d’unes 30 persones diàries per al dinar, es continuarà donant en un altre espai quan sigui el moment de treballar a l’interior de l’edifici actual.

“L’espai rebrà tots els serveis en aquesta nova ubicació, afegint-ne d’altres”

Laura Mas, Cònsol d’Encamp





Cal destacar que durant els primers mesos no serà necessari desplaçar cap dels serveis existents, ja que les obres han començat per l’ampliació i, per tant, allò que es construirà, en primer lloc, serà l’estructura adjacent per poder realitzar el nou edifici, que permetrà guanyar una superfície total de 1.693,31 metres quadrats.

Després d’aprovar-se l’adjudicació al consell de comú del mes de setembre passat, el nou casal per a la gent gran inicia el compte enrere per esdevenir una realitat. Mas assenyala que “comencem aquesta construcció per a l’ampliació del nou espai per a la gent gran, el qual triplicarà els metres quadrats que existeixen avui dia i que, a més, rebrà tots els serveis en aquesta nova ubicació, afegint-ne d’altres de complementaris que no existien abans, com el servei de dia per a la gent gran”. També explica que aquest inici de l’obra s’allargarà fins a l’estiu amb la part de l’ampliació i, posteriorment, es procedirà amb l’interior, “i és aquí quan traslladarem les activitats i la gent gran a una altra ubicació, que dependrà del servei en qüestió”, amb l’objectiu de seguir prestant tots els serveis actuals.

Amb la construcció del nou casal per a la gent gran, Encamp comptarà amb una infraestructura de gran valor per als ciutadans i ciutadanes, ja que aquest multiplicarà per tres els metres quadrats d’espai, un aspecte que permetrà la realització d’un major nombre d’activitats i nous serveis com, per exemple, el centre de dia per a la gent gran.

El nou espai tindrà una zona exterior, idònia perquè quan la meteorologia així ho permeti es puguin desenvolupar activitats a l’aire lliure, ja siguin vinculades amb l’esport, la relaxació o el descans físic i mental. El nou edifici també millorarà la il·luminació, sobretot amb llum natural, gràcies a la construcció d’un pati interior. L’equipament farà un salt amb eficiència energètica.