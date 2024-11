La Fira de Santa Llúcia aposta per tenir més parades i espais gastronòmics

La quarantena edició de la Fira de Santa Llúcia de Sant Julià de Lòria creix i aposta per novetats. L’esdeveniment, que tindrà lloc de divendres 29 de novembre a diumenge 1 de desembre vinent, disposarà de més parades que l’any passat i també tindrà més espais. El comú lauredià ha vist un increment de demandes de paradetes, passant d’una vintena el 2023 a unes trenta aquest any, un aspecte que ha obligat a ampliar els espais de la fira. D’aquesta manera, a més d’haver-hi casetes de fusta i carpes a la plaça de la Germandat, també n’hi haurà al pàrquing Reig i en una part de l’avinguda Verge de Canòlich. Pel que fa a les novetats, hi haurà actuacions musicals amb artistes nacionals, es recuperarà un espai gastronòmic en el qual es podran tastar diferents productes, i es farà un concurs d’engalanament nadalenc entre les paradetes.

“Creiem fermament en el talent jove andorrà i hem contractat diversos grups”

Judith López, Consellera de Turisme de Sant Julià





“Som la Fira de Santa Llúcia més antiga del Principat d’Andorra i des del comú des del primer moment vam tenir clar que havíem de mantenir-la perquè les tradicions s’han de mantenir, però li volíem donar la volta i estem aportant algunes novetats”, va declarar la consellera de Turisme de Sant Julià de Lòria, Judith López. Per la demanda de paradetes i la “voluntat de donar-li un canvi” hi haurà més espais, va comentar López. Les parades estaran ubicades dins unes casetes de fusta i carpes rústiques on es podran adquirir “roba, fanalets, escultures 3D, ponsèties, bijuteria o tota mena d’articles nadalencs de decoració”, va manifestar la tècnica de producció de producte turístic, Jana Vila. Entre els firaires hi haurà venedors de Sant Julià “que porten venint molts anys” i pràcticament la resta seran del Principat. “Aquest any ens ha trucat molta gent interessada i són de diferents parròquies d’Andorra”, va comentar Vila.

Entre les novetats destaca la col·locació de dos iglús a la plaça, que esdevindrà l’espai gastronòmic. En un d’aquests es realitzarà un tast de productes gastronòmics locals, divendres a partir de dos quarts de vuit del vespre. Durant la resta de dies hi haurà tres parades alimentàries amb dolços, salats i una altra amb brasa. També s’instal·larà un espai chill out perquè la gent pugui passar una estona mentre consumeix els àpats. La música és l’altra gran novetat de la proposta. Hi ha programats sis concerts amb artistes nacionals. “Creiem fermament en el talent jove andorrà i hem contractat diferents grups que tocaran música en directe”, va relatar la consellera de Turisme.