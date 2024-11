El Poblet de Nadal manté l’objectiu de ser referent a fora i el pressupost

El primer Poblet de Nadal de l’actual majoria comunal suposarà una despesa de 400.000 euros –un pressupost similar al de l’any passat– i incorpora novetats, però mantenint l’essència. S’amplien els espais del mercat i s’allargarà una setmana més la seva durada, arrencarà el 29 de novembre amb l’encesa de llums i finalitzarà el 5 de gener. “Volem ser el mercat de Nadal referent al sud d’Europa, jo crec que ho tenim molt aconseguit, però un dels nostres reptes és consolidar-lo i fer-lo ampliable”, va afirmar el cònsol major, Sergi González. Hi haurà 18 quilòmetres de carrers amb llums i adornaments nadalencs, un nou espectacle musical a les fonts de la Rotonda i el Poblet comptarà amb cinquanta parades i una pista de gel. A diferència d’edicions anteriors els paradistes no es concentraran tots a la plaça del Poble. També n’hi haurà a la plaça Guillemó.

Una altra novetat és la col·locació d’una cortina de llums al carrer de Prat de la Creu, on es portaran a terme “animacions”, va descriure la cònsol menor, Olalla Loada. Els punts de selfies seran 16, s’han programat més de 30 propostes per als infants al taller dels menairons i hi haurà espectacles itinerants cada cap de setmana. L’espai Neret, amb punts de restauració a l’aire lliure a la plaça Vinyes, també obrirà els migdies amb espectacles de música per a les famílies. El 30 de novembre a dos quarts de nou del vespre s’estrenarà el nou espectacle de llums de la font de la Rotonda, creat per Oriol Vilella i Albert Bartumeu, una representació que evoca el sentit de la natura, l’aigua i la màgia de Nadal.

L’administració ha plantejat un esdeveniment pensat sobretot per als ciutadans d’Andorra la Vella. Per aquest motiu, s’enviaran invitacions als caps de casa, convidant-los a assistir-hi, però no es repartirà el tradicional llibret informatiu per “sostenibilitat”, va manifestar la cònsol menor. No obstant això, el comú destina 89.000 euros a publicitat en mitjans de comunicació i altres suports d’Espanya i França, perquè turistes d’ambdós països s’assabentin de l’esdeveniment. Andorra Turisme també hi ha col·laborat aportant 25.000 euros. El comú té la intenció de computar la quantitat de persones que passaran per l’emplaçament. “D’aquí tindrem unes dades per començar a preveure fins quan podem créixer i quin és el nombre de visitants obvi que voldríem”, va detallar González. Des de la corporació tenen interioritzat que el Poblet està consolidat fora del territori andorrà perquè ja disposa d’un bagatge de nou anys i perquè és una de les activitats més “potents” que es desenvolupen a la capital.