L'actualització del sistema de classificació de la funció pública d'Ordino costarà 42.200 euros

El comú d'Ordino ha fet públic aquest dimecres a través un edicte al BOPA l'adjudicació directa del servei de consultoria a l'empresa Consultors de Gestió Pública per un import de 42.200 euros. Una adjudicació que té com a principal objectiu el desenvolupament d’un sistema de classificació actualitzat per a la funció pública de la corporació ordinenca. De fet, cal recordar que al juliol es va convocar un concurs públic internacional per a la contractació del servei, però aquest va quedar desert. Per aquest motiu, ara s'ha procedit a l'adjudicació directa.

L'Ordinació de la Funció Pública, en aquest sentit, estableix que els recursos humans del comú han d'estar organitzats mitjançant un sistema de classificació i que, a través de l'avaluació dels llocs de treball, s’ha d'elaborar una organització actualitzada basada en factors com les responsabilitats i les habilitats requerides per a cada plaça. L'objectiu, segons concreta l'Ordinació, és crear un sistema estructurat i actualitzat que permeti organitzar adequadament l'ocupació pública i, per tant, millorar l'eficiència en els serveis públics.

El projecte, doncs, es desenvoluparà en tres fases principals. La primera fase consistirà en una auditoria dels llocs de treball del comú d'Ordino, amb l'objectiu de revisar i actualitzar les descripcions dels llocs de treball i els organigrames de cada departament. La segona fase se centrarà en el disseny i desenvolupament d'un sistema de classificació actualitzat i l'aplicació d'un sistema d'avaluació dels llocs de treball, incloent-hi la revisió de les estructures retributives i la implementació d'un procediment d'avaluació intern per al futur. Finalment, la tercera fase consistirà en el desenvolupament de l'inventari i el manual dels llocs de treball, que serà el recurs tècnic bàsic per a la gestió dels recursos humans de la corporació, amb informació sobre els requisits mínims per accedir als llocs i les tasques assignades.