Un conductor s'estavella contra una boca d'incendis al Pas de la Casa i provoca una fuita

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un conductor amb matrícula francesa s'ha estavellat aquesta tarda al Pas de la Casa, concretament al carrer Sant Jordi, contra un hidrant. Segons la policia, l'home ha perdut el control del vehicle, col·lidint contra la boca d'incendis provocant el seu trencament. Fruit d'això, l'aigua ha començat a rajar, sortint a pressió, i provocant la inundació d'una part del carrer. Els bombers han accedit al lloc dels fets per, juntament amb els tècnics del comú d'Encamp, resoldre la incidència. El cos ha informat que només s'han hagut de lamentar danys materials, i no hi ha cap ferit. L'administració parroquial ha confirmat que la incidència ja ha estat resolta.