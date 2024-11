25 establiments d'Encamp se sumen a la recollida selectiva de residus orgànics

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 25 establiments d'Encamp s'han sumat a la recollida selectiva de residus orgànics. Una iniciativa que té per objectiu "contribuir a un reciclatge més responsable". Segons informa el comú, en col·laboració amb FEPER - l'empresa de recollida - s'ha fet entrega de diversos contenidors de matèria orgànica. El conseller d'Higiene i Medi Ambient, Andreu Riba, ha celebrat aquesta acció, ja que són importants per "ajudar a una gestió dels residus més eficient i respectuosa amb el medi".

La iniciativa forma part de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que se celebra del 12 al 24 de novembre, i que està organitzada entre els set comuns, com la instal·lació d'una tassa gegant, una a cada parròquia, per dipositar-hi les càpsules de cafè. També s'ha instal·lat a les pistes de pàdel i tennis de Prada de Moles una raqueta gegant per recollir pilotes que es "reutilitzaran fins que sigui possible".