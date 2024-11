La taula rodona pels recursos oncològics aplega una cinquantena de persones

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Una cinquantena de persones s'han aplegat al voltant de la taula rodona, organitzada per la Massana i el Servei Andorrà d'Assistència Sanitària (SAAS), amb l'objectiu de presentar eines per l'autocura de les persones amb diagnòstic de càncer. La doctora Cristina Royo, segons el comunicat del comú, ha avançat que per 2025 "es posarà en marxa un programa pilot per fer un seguiment a les persones que han passat un càncer de mama, un cop superat el tractament". També s'han presentat iniciatives com grups on les persones pateixen la mateixa malaltia per compartir experiències.