Sara Roy i Cesc Sansalvadó actuen al Canòlich Music

Sara Roy, Cesc Sansalvadó, Estenez Music i Ubuntu són els artistes participants a la 12a edició del Festival Canòlich Music que acull a partir de demà i fins a dissabte a Sant Julià. L'organització ha escollit com a lema "En xarxa: connectem, construïm i celebrem" per a la proposta d'aquest any que vol "seguir apropant música amb valors als adolescents i joves".

El festival presenta una nova imatge amb un disseny "fresc i contemporani" amb la intenció "de continuar creixen i adaptar-nos a les expectatives dels joves, sense perdre l'objectiu de les primeres edicions", indiquen, ressaltant que l'objectiu era crear un espai d'encontre i de comunicació entre els joves i fer alhora una trobada d'artistes i de grups musicals.

Canòlich Music tindrà divendres la jornada jove amb la participació de joves de les escoles del país i les actuacions de Cesc Sansalvadó i Sara Roy a l'església de Sant Julià al matí. Els joves estan convidats a un dinar popular a la plaça de la Germandat i després al concert d'Estenez Music. El festival acaba dissabte amb una festa a l'Epizem a les 17 hores, una eucaristia amb l'actuació d'Ubuntu a les 19.30 hores i sopar i final de festa a les 21.30 hores.