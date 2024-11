El poblet de Nadal d'Andorra la Vella durarà una setmana més i tindrà nous espais

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La novena edició del poblet de Nadal d'Andorra la Vella incorpora novetats respecte a l'última edició. El comú ha decidit ampliar els espais del mercat i també allargar una setmana més la seva durada. A més, totes les activitats estan pensades perquè els visitants tinguin una experiència en cinc sentits, ja que es vol que s'emportin un bon record de l'esdeveniment. El tret de sortida es realitzarà el 29 de novembre amb l'encesa de llums, que enguany serà a càrrec d'un infant escollit per la corporació mitjançant un formulari que es podrà omplir a la pàgina web. El poblet de Nadal finalitzarà el 5 de gener.

"Aquest poblet l'entenem en clau d'experiències i en clau que la gent se'l pugui fer propi", ha explicat la cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada. En totes les activitats que hi ha programades es buscarà impactar als visitants en els cinc sentits perquè "volem que es converteixi en una experiència, ja que amb les experiències creem emocions i de les emocions creem un record", ha esmentat Losada.

"Volem ser el mercat de Nadal referent al sud d'Europa, jo cec que ho tenim molt aconseguit, però un dels nostres reptes és consolidar-lo i fer-lo ampliable", ha afirmat el cònsol. En aquest sentit, hi haurà 18 quilòmetres de carrers amb llums i adornaments nadalencs, un nou espectacle musical de les fonts de la rotonda i el poblet comptarà amb cinquanta parades, 90 participants i una pista de gel. Alguns paradistes, fins i tot, s'han quedat sense caseta perquè hi ha "llista d'espera", ha declarat Gonzélez. A més, també es podran trobar parades en altres espais de la parròquia, com per exemple el petit parc de Nadal que estarà a la plaça Guillemó.

Una altra novetat és la col·locació d'una cortina de llums en el carrer del Prat de la Creu, anomenada estels de Nadal, pel qual es portaran a terme "animacions", ha descrit Losada. També s'han incrementat el nombre d'espais màgics, és a dir, els punts de selfies. N'hi haurà 16, però despertaran els cinc sentits dels visitants, tal com han comentat des de la corporació. Hi ha programats més de 30 propostes pels infants en el taller dels menairons i hi haurà espectacles itinerants durant cada cap de setmana. El pressupost total per organitzar tot això és de 400.000 euros, un import semblant el del 2023.

Enguany també s'ha contemplat l'espai Neret, pel qual els vespres hi haurà actuacions musicals i gastronomia. La novetat és que els migdies el Neret també obrirà amb espectacles de música per a les famílies. D'altra banda, el 30 de novembre a dos quarts de nou del vespre s'estrenarà el nou espectacle de llums de la font de la rotonda, creat per Oriol Vilella i Albert Bartumeu, una representació que evoca al sentit de la natura, l'aigua i la màgia de Nadal.

L'administració ha plantejat un esdeveniment pensat sobretot pels ciutadans d'Andorra la Vella. Per aquest motiu s'enviaran invitacions als caps de casa de cada parròquia, convidant-los perquè hi assisteixin. Enguany no es repartirà el tradicional llibret informatiu com s'havia fet, perquè s'ha pensat en "sostenibilitat", ha dit la cònsol menor. El llibret només estarà present en el comú. Com que les parades no només es trobaran a la plaça del poble, alguns dies es tallarà el trànsit de la zona de la plaça Guillemó, de dijous a diumenge, per la tranquil·litat dels visitants perquè puguin desplaçar-se amb total seguretat d'un espai en un altre per poder gaudir de tots els espectacles i els tallers.

Tot i que està pensat pels veïns i veïnes, el comú ha destinat una partida de 89.000 euros en publicitat a mitjans de comunicació i altres suports d'Espanya i França perquè turistes d'ambdós països s'assabentin de l'esdeveniment. Andorra Turisme també hi ha col·laborat aportant 25.000 euros. El comú té la intenció de comptabilitzar la quantitat de persones que passaran per l'emplaçament. "D'aquí tindrem unes dades per començar a preveure fins quan podem créixer i quin és el número de visitant obvi que voldríem", ha detallat González. Des de la corporació tenen interioritzat que el poblet està consolidat fora del territori andorrà perquè ja disposa d'un bagatge de nou anys i perquè és una de les activitats més "potents" que es desenvolupen a la capital, ha detallat González, però han insistit que l'objectiu d'enguany és que la gent d'Andorra la Vella "se'l facin seu i participi'n del poblet", ha relatat Losada.