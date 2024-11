Degoteig de veïns a les urnes en el primer dia de votació

Publicat per Redacció Escaldes-Engordany Verificat per Creat: Actualitzat:

Els ciutadans majors de 16 anys empadronats a Escaldes-Engordany independentment de la seva nacionalitat poden votar des d’ahir en la consulta organitzada pel comú per decidir si el 8 de maig, dia de Sant Miquel d’Engolasters, passa a ser festiu a la parròquia. Segons van explicar fons comunals, durant el primer dia de votacions i va haver-hi un degoteig de veïns que es van apropar fins a les urnes ubicades al servei de Tràmits del comú. A la corporació hi ha satisfacció respecte a la primera jornada de votació. Es pot votar en l’horari habitual d’obertura del comú (8 a17 hores i divendres fins a les 15 hores) i el dimecres i dijous l’horari s’ampliarà fins a les 19 hores per facilitar la participació. També amb aquesta finalitat, es podrà votar el dissabte de 10 a 15 hores.