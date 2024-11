Tret de sortida a la Setmana de la Infància laurediana

Verificat per

Verificat per

Publicat per

Sant Julià de Lòria acull entre avui i divendres la Setmana de la Infància 2024, unes jornades que posaran al centre del debat els drets i les necessitats dels infants. La proposta, que s’emmarca en la celebració del Dia Mundial de la Infància del 20 de novembre, comptarà amb una àmplia varietat d’activitats.

Un dels moments més destacats serà les eleccions del Consell d’Infants, un òrgan que busca fomentar la participació activa dels més joves en les decisions que els afecten directament. També hi haurà propostes culturals i artístiques i xerrades informatives per a famílies, centrades en temes com la sexualitat infantil.

La iniciativa compta amb el suport del Comú i d’Unicef, i s’alinea amb els objectius del Pla Nacional de la Infància i Adolescència.