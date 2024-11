Més de 1.200 peces troben nova casa amb el Vide Sport

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Durant tres dies, els massanencs i la resta de visitants han pogut adquirir des de roba tècnica fins a complements en perfecte estat de peces de vestir esportives gràcies al Vide Sport, el mercat de roba i material esportiu de segona mà. L’esdeveniment va tancar portes ahir al migdia amb una bona valoració, tant del comú de la Massana com dels paradistes i públic. “El balanç ha estat molt positiu perquè s’ha complert l’objectiu de donar una segona vida a un gran nombre de productes, entre 1.200 i 1.500”, va afirmar el cònsol menor, Roger Fité, que va recordar que “a la Massana apostem clarament per l’economia circular i per activitats que ens aportin un valor social, ambiental i de dinamització de la parròquia”.