La Massana forma als padrins dels horts i als escolars sobre els beneficis del compostatge

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú de la Massana ha iniciat una campanya per formar els padrins dels horts i els escolars sobre els beneficis del compostatge. Una iniciativa que es durà a terme en tres fases i que ja ha donat el tret de sortida, amb la presentació de la campanya, que ha tingut lloc als Horts Socials de la Gent Gran. L'objectiu de tot plegat, segons el comunicat de l'administració parroquial, és aprendre sobre tot el procés de compostatge, des de la recollida i tria de residus orgànics dins a la producció de fertilitzant natural.

Per poder dur a terme aquesta iniciativa, s'han dotat els centres escolars de diferents tipus de compostadors. D'aquí, diuen, sortirà el fertilitzant natural que es podrà utilitzar per abonar les plantes del mateix centre, dels Horts de la Gent Gran i també a les zones enjardinades de la parròquia. Un cop acabada la primera fase, la segona consistirà en que els ciutadans que vulguin podran tenir compostadors a casa per gestionar els residus orgànics de manera autosuficient. En l'última fase es construirà un compostador comunitari perquè els veïns dipositin els seus residus orgànics.