L'ossa d'Ordino estrenarà nova indumentària

L'ossa d'Ordino té una nova indumentària. El personatge del ball tradicional 'Última ossa d'Ordino' estrenarà una nova disfressa el 8 desembre després que el comú i l'Associació de Cultura Popular d'Ordino van decidir donar-li un estil més realista i també per dignificar el personatge. Es tracta d'una vestimenta amb pèl de color marró com el d'un os bru del Pirineu que cobreix tota la persona que la porta, ja que també incorpora unes peces que cobreixen les mans i els peus. A més, la màscara queda integrada amb el vestit, un aspecte que genera que sigui "més realista", ha explicat la secretària de l'associació, Eva de la Pena. La vestimenta es va confeccionar en un taller de Barcelona pel dissenyador Pau Fernández, que l'ha elaborat de tal manera que es podrà adaptar a la talla del seu portador.

"Ara s'assembla més a una ossa, realment", ha detallat de la Pena. De fet, a la part de les mans i els peus se li han incorporat unes urpes i a la zona més propera del cap, el pèl és de color negre perquè així sembla que estigui enfurismada. "Ara realment la màscara està integrada a tot el vestuari i queda molt més impressionant", ha assenyalat la secretària de l'associació.

Anteriorment, es portaven dues pells a més de la màscara d'os, però quan la dansa va ser declarada patrimoni immaterial de la humanitat per la Unesco es decideix des del col·lectiu i des del comú "a dignificar aquest vestit i donar-li cos d'ossa", ha declarat la consellera de Comunicació i Sistemes d'Informació, Participació Ciutadana i Associacionisme del comú d'Ordino, Meritxell Rabadà. Per aquest motiu es va encarregar la tasca a Època Barcelona, un "taller especialista de costura en vestuari escènic", ha comentat Rabadà. Se'ls hi va encomanar que anés bé a qualsevol persona en funció de la seva talla perquè "els actors de l'ossa van canviant", ha declarat de la Pena.

La nova indumentària de l'ossa no serà l'única novetat que tindrà la celebració del ball de l'ossa del 8 de desembre. Enguany als diàlegs de la farsa burlesca també hi han participat els més menuts, atès que han fet un grup de treball i "hi han col·laborat i han ajudat", ha detallat de la Pena, pel qual ha afegit que han aportat aspectes com què els fa "patir", entre d'altres. L'activitat comptarà amb dues parts, la primera l'executarà la canalla de la parròquia amb nens i nenes d'entre set i quinze anys, que portarà per títol el 'Despertar de l'osseta'. La segona ja la protagonitzaran els adults i disposarà de diàlegs d'actualitat.