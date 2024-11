La història dels carrers serà un pol d’atracció turística l’estiu vinent

Engrossir l’oferta de turisme històric. Aquesta és la idea amb què treballa el comú d’Escaldes-Engordany per reivindicar el passat de la parròquia i atreure un tipus de turisme que es combini amb els altres vessants que ofereix la zona –com poden ser l’apartat cultural del Museu Thyssen o l’espai Caldes i el natural que es dona a Engolasters o la vall del Madriu. Un dels epicentres que s’han d’encarregar d’aquesta missió és la nova oficina de turisme situada a la plaça Santa Anna, que sumat a diverses accions a la zona han d’ajudar a aquesta dinamització.

Els esforços se centraran especialment a fer conèixer el passat de la parròquia posant èmfasi en punts històrics com el carrer d’Engordany o els tres ponts que s’han rehabilitat, i també incidint en la intervenció artística que s’ha fet a la zona de la mà de l’artista Javier Balmaseda. “Aquesta intervenció contemporània troba un contrapunt molt interessant en la part més històrica, per confegir un relat sobre la història de la parròquia”, va comentar el conseller de Cultura i Promoció Econòmica, Valentí Closa.

Tal com es recull al pressupost del 2025, i per posar en valor la part alta escaldenca, es preveuen diverses accions, com la contractació de dues persones que puguin oferir visites a aquests punts.

Un dels aspectes amb què el comú es mostra especialment satisfet són les xifres que s’han donat a la caseta d’informació turística d’Engolasters, per on han passat entre el setembre del 2023 i el mateix mes d’aquest any 15.726 persones, una xifra que suposa 5.890 persones més que en el període anterior.