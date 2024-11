El VideSport dona sortida a més de 1.200 articles

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El mercat de roba i material esportiu de segona mà, el VideSport, ha tancat portes aquest migdia amb una bona valoració tant del Comú de la Massana com dels paradistes i públic. “El balanç ha estat molt positiu perquè s’ha complert l’objectiu de dona una segona vida a un gran nombre de productes, entre 1.200 i 1.500”, ha afirmat el cònsol menor, Roger Fité, recordant que “a la Massana apostem clarament per l’economia circular i per activitats que ens aportin un valor social, ambiental i de dinamització de la parròquia”.

El públic ha destacat tant la quantitat com la qualitat dels productes. Entre els més venuts cal destacar tot tipus de peces relacionades amb la neu, amb totes les seves modalitats. També han tingut molta sortida els mallots i complements de ciclisme, ja que hi ha participat el club Andona, a més de particulars, i també els articles del Bàsquet Club Morabanc Andorra. Cal dir que els dos clubs hi han participat amb finalitat solidària, igual que l’escola francesa de la Massana i alguns paradistes.

Durant tres dies, els visitants han pogut adquirir des de roba tècnica fins a complements en perfecte estat, una bona oportunitat per renovar el material esportiu, a les portes de la temporada d’hivern, al mateix temps que es promouen pràctiques de consum responsable i sostenible.