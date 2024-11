Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La novena edició de la Marató fotogràfica Pep Aguareles va comptar amb la participació de 32 fotògrafs repartits entre les tres categories (individual per a majors de 17, la jove per a adolescents d’entre 12 i 16 i la familiar). Durant tot el dia van fotografiar el Shop in Andorra Festival, el tema del concurs. Andorra Turisme n’és col·laborador.