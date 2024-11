L'estiu del 2025: “Una eclosió” en la promoció de la part històrica d'Escaldes-Engordany

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Aprofitant les sinergies que es puguin derivar de la nova oficina de turisme situada a la plaça Santa Anna, la voluntat del comú d’Escaldes-Engordany és potenciar molt més la part històrica de la parròquia, i més ara que es conclou la remodelació de què ha estat objecte la zona i que s’han fet diverses accions relacionades amb la recuperació del patrimoni. Així ho posa en relleu el conseller de Cultura i Promoció Econòmica, Valentí Closa, que considera que l’estiu de l’any que ve es pot viure “una eclosió” en la promoció i dinamització d’aquesta part alta.

En aquest sentit, anuncia que és previst “un parell d’accions a la zona” que van en la línia d’aquesta dinamització i se centraran especialment a fer conèixer el passat de la parròquia fent èmfasi en “punts històrics com el carrer d’Engordany” o els tres ponts que s’han rehabilitat i també incidint en la intervenció artística que s’ha fet a la zona de la mà de l’artista Javier Balmaseda. En aquest sentit, Closa defensa que aquesta intervenció contemporània troba un “contrapunt” molt interessant en la part més històrica, per confegir un relat sobre la història de la parròquia.

D’aquesta manera, per posar en valor la part alta escaldenca es preveuen diverses accions, com la contractació de dues persones que puguin oferir visites a aquests punts, un aspecte que ja es recull al pressupost del 2025. I es pensa que l’estiu pot ser “l’eclosió”, com s’ha esmentat, ja que és el punt àlgid de l’any. No en va, Closa reivindica que aquest mes d’agost la nova oficina de turisme de la plaça Santa Anna, que substitueix l’antiga, ha rebut 278 visites més que el mateix mes de l’any passat. A més, al llarg de l’any s’han anat recuperant xifres de l’any passat després que el tancament de l’antic punt informatiu i l’habilitació del nou obligués a traslladar l’oficina al comú, la qual cosa va provocar una davallada de visitants.

I el conseller de Promoció Econòmica es mostra especialment satisfet amb les xifres que s’han donat a la caseta d’informació turística d’Engolasters, per on han passat entre el setembre del 2023 i el mateix mes d’aquest any 15.726 persones, 5.890 més que en el període anterior. Aquest atractiu que té la natura d’Engolasters o la vall del Madriu, i juntament amb les compres i el vessant més cultural (plasmada en la recuperació del patrimoni i en la intervenció de Balmaseda, a més del triangle que conformen el Centre d’art d’Escaldes-Engordany, l’espai Caldes i el museu Thyssen) “defineixen l’oferta turística” de la parròquia, segons defensa Closa, que incideix que cal continuar promovent l’arribada “d’aquest tipus de turisme”, és a dir, persones que vinguin atretes per diferents aspectes i que puguin passar diferents dies a la parròquia i, per extensió, al país. I en aquest objectiu reivindica el paper que juga la nova oficina de turisme de la plaça Santa Anna, que permet una millor acollida dels visitants. Cal recordar que aquest punt substitueix el que hi havia al davant de l’antiga façana de l’art i que ocupava la tradicional caseta en forma de triangle. El conseller exposa que les noves instal·lacions permeten adaptar-se a les necessitats actuals dels visitants i dels usuaris de l’oficina tot i que admet el “valor sentimental” que tenia l’antiga caseta i remarca que encara hi ha sobre la taula la possibilitat de recuperar l’estructura en una altra ubicació de la parròquia.