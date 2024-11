El comú millorarà les xarxes d’aigua a la zona de les escoles

El comú construirà un tram de 500 metres de canonades d’aigua potable i d’aigües residuals al començament de la carretera del coll d’Ordino, a la zona de les escoles. Segons detalla el plec de bases del concurs per adjudicar les obres, disponible en obert a la plataforma de contractació pública, el nou tram de la xarxa de residuals permetrà “absorbir part del creixement urbanístic de la parròquia i connectar-lo amb el col·lector general de Govern”. Aprofitant aquests treballs, es faran millores a la xarxa d’aigua potable, “amb dos nous tubs, un de transport i l’altre de distribució, amb les corresponents connexions de servei als edificis confrontants”.

El termini previst per executar les obres és de mig any, aproximadament. El projecte s’ubica en una zona que comprèn principalment “àrees urbanes i residencials, amb una barreja de trànsit rodat i voreres per a vianants”. Aquesta zona de la parròquia, apunta el plec de bases, “es caracteritza per una orografia amb fort pendent” i “una densitat mitjana de trànsit, tant rodat com de vianants, amb diversos accessos a edificis residencials i locals comercials a la vora del vial”.

El plec de bases apunta, a més, que cal que l’adjudicatària faci una previsió de “l’afectació del trànsit durant les obres”. També assenyala que el projecte es localitza en una zona urbanitzada “amb serveis existents, entre els quals es troben xarxes d’aigua potable, sanejament, electricitat, telecomunicacions i enllumenat públic”. Aquests serveis podrien veure’s afectats “temporalment” durant l’execució dels treballs, “i es preveu la reposició i adaptació de les infraestructures després de la intervenció”, puntualitza el concurs.

Tot i que l’actuació està prevista en un entorn “que no presenta limitacions significatives pel que fa a la geologia o hidrologia”, el plec de bases indica que la constructora adjudicatària haurà de prendre “les mesures necessàries per garantir la seguretat i protecció durant l’execució dels treballs, especialment en aquelles zones més sensibles del traçat”.

La zona de la parròquia amb més potencial de creixement urbanístic en els propers anys és, justament, la que hi ha a l’inici de la carretera del coll d’Ordino, l’anomenada, en el Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP), unitat d’actuació 21. Són 40.000 metres quadrats on el comú disposa de diversos terrenys gràcies a la cessió obligatòria i en què projecta construir un parc i una zona enjardinada.

EL PROJECTE

1 MIG QUILÒMETRE DE CANONADES NOVES

El comú construirà un tram de 500 metres de canonades d’aigua potable i d’aigües residuals al començament de la carretera del coll d’Ordino. Les obres duraran mig any.

2 ZONA DE CREIXEMENT DEL POBLE

L’inici de la carretera del coll d’Ordino és una de les zones de la parròquia amb més potencial de creixement. Són uns 40.000 metres quadrats encara per desenvolupar.

3 AFECTACIÓ DEL TRÀNSIT DURANT LES OBRES

La zona on s’executaran els treballs té una “densitat mitjana de trànsit, tant rodat com de vianants”. L’adjudicatària haurà de preveure l’impacte de les obres en la circulació.