Tall del carrer del Falgueró i canvis de circulació per construir l’aparcament

Els treballs del pàrquing de l’hospital avancen a bon ritme. Per aquest motiu, la setmana vinent s’instal·larà una grua de grans dimensions al carrer del Falgueró, que obligarà a tallar la via a partir de dilluns 18 de novembre. Únicament es podrà accedir al carrer per entrar a la zona blava que el comú va habilitar a la banda esquerra de l’inici de la via.