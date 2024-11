Lo Mandongo es tornarà a celebrar el 30 de novembre

La Massana tornarà a celebrar Lo Mandongo el 30 de novembre a la plaça de l’església. “No farem la matança del porc, perquè actualment no es pot fer, però ens arribaran les canals refrigerades i a partir de les deu del matí estarem preparant les carns per fer les botifarres”, va explicar el president de la Confraria de Sant Antoni, Josep Maria Troguet, en la presentació de l’esdeveniment que es va celebrar ahir, on també es va informar que els tiquets pel dinar es podran comprar a partir d’avui a l’oficina de Turisme de la parròquia a un preu de vuit euros els adults i quatre euros els infants de fins als 14 anys.

Al migdia hi haurà una xerrada del comunicador i historiador Alfred Llahí amb diversos padrins de la parròquia, que explicaran com es feia la matança del porc. A més, es podran veure estris antics, com ara la pastera, l’aparell per trinxar la carn o el bastó per netejar els budells. El comú els va demanar a les persones que tinguin fotografies i estris antics relacionats amb la matança del porc, per tal de fer una exposició el mateix dia.

Aquest any, el comú ha volgut fer un homenatge a la dona mandonguera, il·lustrant el cartell d’aquesta primera edició amb ella. La consellera de Cultura, Alexia Verdaguer, va remarcar que “un dels puntals de la Massana és la gastronomia, i per això hem volgut impulsar un plat tan tradicional com el trinxat”.