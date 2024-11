L'Estudi d'Ordino acull l'exposició d'aquarel·les de Roser Casanova

Publicat per Agències Ordino Verificat per Creat: Actualitzat:

Filla del reconegut pintor i restaurador Gabriel Casanova, Roser Casanova va créixer envoltada de colors i pinzells, però no va començar a pintar fins a l'any 2009, quan, gairebé per casualitat, va descobrir el seu talent innat. Ara, en un moment en què ja es pot considerar que la figura de Casanova és una veu consolidada que fusiona art i natura, presenta 'El llenguatge de la natura', una exposició d'aquarel·les que ha inaugurat personalment aquest divendres a l'edifici sociocultural L'Estudi d'Ordino. "El meu estil es mou entre el figuratiu i l'atmosfèric. No intento imitar ningú" comentava, l'artista, als visitants.

De fet, totes les obres que s'exposen són un recull de les pintures que ha creat durant els últims dos anys, un període en què ha fet el pas de la pintura a l'oli a l'aquarel·la. A través d'aquestes aquarel·les, Casanova presenta paisatges, flors i, fins i tot, algunes platges. Totes elles inspirades en fotografies que ella mateixa ha capturat.

De fet, l'artista ja va presentar l'any passat la seva tercera exposició, que va titular 'L'aigua de la vida' i que estava conformada per una col·lecció de dotze olis on explorava la seva fascinació per la natura com a font d'inspiració artística. En aquesta col·lecció, de fet, Casanova va posar el focus en l'aigua com a element essencial per la vida humana a través de quadres on aquest recurs interactuava amb l'ésser humà en un diàleg poètic i visual. Una mostra on l'artista ja consolidava la seva veu artística clarament relacionada amb la consciència ambiental, i convidava el públic a reflexionar sobre la importància d'aquest bé preuat i la seva preservació.