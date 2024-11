Canillo estrena el jumping des del pont tibetà

Publicat per Àlex Ripoll Canillo Verificat per Creat: Actualitzat:

Canillo estrena una nova activitat d’esport extrem. A partir d’avui aquells qui s'atreveixin podran gaudir d’una caiguda lliure de 120 metres des del pont tibetà. També espectacular, però menys extrema, és l’activitat de ràpel, que permet fer un descens controlat per gaudir de les vistes de la vall. Durant la temporada d’hivern s’obrirà els caps de setmana d'11 del matí a 4 de la tarda. Després, l’activitat serà diària. Els preus seran de 160 euros el jumping i 100 el ràpel per als no residents i 90 euros i 60 pels residents de tot el país. La previsió és que hi hagi uns 5 clients per hora i al llarg de l’any entre 3.000 i 4.000 persones gaudeixin de l’adrenalina que ofereix l’activitat.