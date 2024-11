Aparcaments i oci al projecte Canrodes

La parcel·la propietat de la família Riberaygua situada entre l’antic camí ral i el passeig del riu d’Andorra la Vella esdevindrà un nou espai per als ciutadans l’any que ve. El projecte Canrodes preveu la construcció d’un aparcament per a cotxes i autocaravanes, un parc per a gossos, una zona de descans amb vegetació –una mena de refugi climàtic– i un espai de 5.000 metres quadrats, la meitat del terreny, per a esdeveniments. Avui el comú de la capital publicarà al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) el plec de bases del concurs per adjudicar les obres. Canrodes hauria d’estar enllestit en un termini d’entre tres i sis mesos. Si es compleixen aquests terminis, podria inaugurar-se pels volts de l’estiu de l’any que ve. La inversió que s’hi farà és de 800.000 euros.

Terreny que acollirà el projecte i detall dels parcs prop del futur aparcament.Fernando Galindo

“Tindrem un nou espai obert a tothom que actualment estava tancat” Sergi González, Cònsol major

El projecte s’emmarca en la iniciativa Recuperem espais públics, de què també formen part el programa Reviu i els projectes de lloguer a preu assequible de Terra Vella i el Cedre. Tal com va explicar ahir en roda de premsa el cònsol major, Sergi González, l’equip comunal va fixar-se que a la vora de l’antic camí ral hi havia una parcel·la de 10.000 metres quadrats on podrien construir-s’hi equipaments públics. “Des del minut u”, segons va assegurar el mandatari, la propietat, la família Riberaygua, va mostrar bona predisposició a arribar a un acord. El conveni s’ha signat per un període de 20 anys. “Tindrem un nou espai obert a tothom que actualment estava tancat”, va celebrar González.

ELS SERVEIS

L’aparcament disposarà de 140 places per a turismes. D’aquestes, cinc es reservaran per a persones amb mobilitat reduïda. A més, hi haurà quatre punts de càrrega per a vehicles elèctrics. La resta de places, una seixantena, seran per a autocaravanes. El parc caní tindrà més de 1.000 metres quadrats de superfície i inclourà una zona d’agilitat física i exercicis, un racó de pipicà i un abeurador. La superfície de la zona verda també serà d’uns 1.000 metres quadrats i disposarà d’espais de pícnic i relaxació. L’entrada a l’aparcament es farà per l’antic camí ral i el comú negocia amb els propietaris del terreny adjacent per fer-hi millores. A més, la zona tindrà accés a peu des del passeig del riu.

La zona de pupil·latge per a autocaravanes i càmpers disposarà d’una trentena de places. L’aparcament de rotació per a aquest tipus de vehicles en tindrà una quinzena i inclourà un sistema de buidatge d’aigües grises i connexió a la xarxa elèctrica. En el futur el comú no descarta habilitar una minideixalleria en un racó del pàrquing i instal·lar una coberta a la zona d’estacionament per a autocaravanes equipada amb plaques fotovoltaiques.

L’aparcament dobla la capacitat del que hi havia fins fa poc just al davant de la seu de la Creu Roja. L’equipament ha hagut de tancar perquè la propietat privada del terreny ha manifestat al comú que vol desenvolupar-hi un projecte urbanístic. En la roda de premsa el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, va remarcar que la capital ha de disposar d’aparcaments per a autocaravanes, ja que molta gent en té i per la manca de places les ha d’estacionar en altres parròquies o fora del país.