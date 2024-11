Torna el concurs d'aparadors i decoració de Nadal d'Encamp

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La cinquena edició del Concurs d'aparadors i decoració de Nadal ja arriba a Encamp i el Pas de la Casa. El comú obrirà a partir del 15 de novembre, i fins l'1 de desembre, les inscripcions per participar-hi. Un acte on es premiaran les millors decoracions d'establiments comercials, hotelers i de restauració. El conseller de Reactivació Econòmica, Nino Marot, i la consellera de Turisme, Verònica Solsona, han coincidit a destacar que "la participació del sector comercial, restauració i hoteler en el concurs ajuda, per un costat, a tenir una parròquia atractiva durant una època de l’any amb molts visitants i, per altra banda, que els mateixos encampadans gaudeixin i se sentin atrets pel consum de proximitat".

Enguany, informa l'administració parroquial, les primeres 100 inscripcions rebran una corona decorativa de Nadal amb un distintiu que acredita la participació al concurs. Els participants quedaran dividits en sis categories i la decoració nadalenca haurà de ser visible al públic, des de l'1 de desembre de 2024 fins el 6 de gener de 2025, perquè el jurat pugui fer la seva valoració.