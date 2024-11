Martín Blanco inaugura l'exposició ‘Dies Irae’, una reflexió sobre el món contemporani

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El temps passa i les èpoques canvien, però les inquietuds, els conflictes i els interessos dels éssers humans, sovint, es mantenen inalterables. Aquesta reflexió és la que vol fer arribar l'artista argentí resident a Andorra, Martín Blanco, als espectadors a través de la seva nova sèrie 'Dies Irae'. Una exposició conformada per una quinzena de pintures a l'oli de gran format que s'ha inaugurat aquest dijous a l'Espai Caldes i que es podrà visitar fins al febrer del 2025. "M’interessa molt parlar sobre la comunicació que tenim actualment, com interactuem i ens relacionem a través de la tecnologia, i com aquesta diferència entre el món real i el virtual no és tan clara, cosa que ens fa perdre una mica la perspectiva de la realitat" assenyalava, Blanco, tot afegint que, de vegades, la gent diu o fa coses a les xarxes que no diria ni faria a la vida real. "Les maneres d’expressar-se canvien amb cada generació, però això no implica que el que és modern tingui més validesa que l’antic o el clàssic. Al final, parlem del mateix, amb les peculiaritats de cada època" afegia l’artista.

Aquesta exposició, de fet, es pot considerar un nou viatge artístic per a Blanco, que fins ara no havia presentat mai una obra purament pictòrica. "Sempre m’he dedicat al dibuix i a l’art digital. Treballar en aquest projecte ha estat com tornar a les arrels, ja que la pintura havia quedat com una anècdota de la Universitat de Belles Arts. Estic molt satisfet, perquè és com reconciliar-me amb la pintura a l’oli" destacava, Martín, tot explicant que el títol de l'exposició s'inspira en un poema del segle XIII. "Vaig començar a crear obres grans amb la sèrie ‘La moderna aroma de la vida’, que vaig inaugurar el 2016, i, des de llavors, he perdut la por a treballar en aquest format" assegurava, l’artista, qui també esmentava que sempre té presents Dalí i Caravaggio com a referents. "Aquest espai aposta clarament per la cultura contemporània, i aquesta obra és art modern, però manté un fil conductor amb l’actualitat" indicava, per altra banda, el conseller de Vida Cultural d’Escaldes-Engordany, Valentí Closa. "Molts pensen que l’art contemporani està molt allunyat del públic general, però crec que en aquesta sala d'exposicions treballem perquè aquesta distància es perdi" afegia, Closa, destacant que pròximament l’espai acollirà mostres molt potents, com ara una exposició dedicada a la pintora espanyola María Blanchard o una col·laboració amb el Museu de l’Art Prohibit de Barcelona.

De fet, la mostra, tal com ha recordat la directora del Centre d'Art Cultural d'Escaldes (CAEE), Aurora Baena, es complementarà, com és habitual, d'activitats complementàries. Entre aquestes, s'ha programat el taller de pintura a càrrec del mateix artista que tindrà lloc el dissabte 1 de febrer a les 11 hores o la tertúlia entre Blanco i el periodista Andrés Luengo sobre l'obra de l'artista que se celebrarà divendres 24 de gener a les 19.30 hores. A més, tots els dissabtes a les 17 hores es faran visites guiades gratuïtes, per a les quals no caldrà fer reserva prèvia.