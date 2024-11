El comú invertirà 800.000 euros en un nou espai públic a Santa Coloma

Publicat per Agències Andorra la Vellla Verificat per Creat: Actualitzat:

Els terrenys de la parcel·la propietat de la família Riberaygua ubicats entre l'antic camí ral i el passeig del riu a Andorra la Vella esdevindran un nou espai per a la ciutadania l'any que ve. Amb una inversió prevista de 800.000 euros el comú preveu que s'hi puguin encabir gairebé 200 places d'aparcament per a vehicles i autocaravanes, un parc per a gossos, una zona de descans (una mena de refugi climàtic) i un gran espai de 5.000 metres quadrats que es podrien destinar a encabir-hi esdeveniments.

És previst que aquest mateix divendres surti publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra el concurs per començar a tirar endavant el projecte d'aquest espai, anomenat Canrodes que hauria d'estar enllestit en un termini d'entre tres i sis mesos, per la qual cosa estaria disponible pels volts de l'estiu de l'any que ve.

Tal com ha explicat el cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, en el marc del projecte per recuperar espais que vol tirar endavant l'actual majoria es va comprovar que hi havia aquesta parcel·la de 10.000 metres quadrats i que podia ser "una bona oportunitat" per poder-hi fer instal·lacions per a la ciutadania. Ha detallat que després de converses amb la propietat, que va mostrar bona predisposició "des del minut u", es va arribar a un acord per signar un conveni per vint anys. Així, ha qualificat l'acord com a "molt, molt interessant", ja que permet aconseguir "un nou espai que obrim a la ciutadania i que actualment estava tancat". Serà un projecte que segons ha puntualitzat el conseller de Serveis Públics, i de Medi Ambient i Patrimoni Natural d'Andorra la Vella, Jordi Cabanes, no és fruit "de l'atzar ni de la improvisació" sinó que sorgeix arran de "l'anticipació" i de la "recollida de demandes de la ciutadania". Així, s'hi ha previst un parc per a gossos de 1.500 metres, un espai que "no existeix al país" i que fins i tot encabirà una zona d'agility, on els ciutadans "podran gaudir amb les seves mascotes". A més hi haurà un altre espai de 1.000 metres que serà un parc per als ciutadans, una zona de bancs i ombres, una mena de "refugi climàtic" que es vol que pugui esdevenir un "punt de trobada, de comunitat". A més, hi haurà una zona d'aparcament. "No volíem fer només un aparcament, volíem que tingués un plus, un espai amb ADN Enclar", ha reivindicat Cabanes, que ha manifestat que es pretén queel projecte sigui "un emblema de sostenibilitat" i de punt de trobada. És previst que en aquesta zona hi pugui anar també una minideixalleria i en una segona fase es preveuen un cobert a la zona d'estacionament de les autocaravanes que podria tenir plaques solars a sobre.

Pel que fa a l'espai específic d'aparcament, el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, ha destacat que es dobla la capacitat que tenia l'aparcament que fins ara hi havia a la zona, el que està a tocar de la Creu Roja i on la propietat ha manifestat la seva voluntat de construir. En aquest sentit, des de la corporació comunal es reivindica que s'anticipen al fet que aquest terreny actual deixi d'encabir un aparcament. El futur pàrquing de Canrodes podrà encabir 140 places per a vehicles; una trenta de places de pupil·latge per a autocaravanes i altres quinze per a la rotació d'aquests vehicles. En aquest sentit, es preveuen els serveis necessaris per a aquestes caravanes i ara com ara es treballa per definir les tarifes que seran vigents en el cas del pupil·latge. Surana ha remarcat que s'ha palesat la necessitat de tenir aquests estacionaments fixos, ja que hi ha gent de la parròquia que té caravanes i les ha d'estacionar fora d'Andorra o altres parròquies.

A més, aquest espai acollirà uns serveis públics i una minideixalleria i el cònsol major ha detallat que al centre hi haurà un espai lliure d'uns 5.000 metres quadrats per acollir esdeveniments. Qüestionat sobre quins actes s'hi podrien celebrar ha manifestat que no es pensa en cap en concret, però ha admès que per exemple activitats del Motand hi podrien tenir lloc i ha recordat que serà un espai que estarà "al mapa" de la parròquia un cop es tiri endavabnt també l'anàlisi sobre el futur de la Fira d'Andorra la Vella. Cabanes també ha recordat que es tracta d'una zona amb molt "moviment" esportiu per la proximitat de les instal·lacions esportives.

L'entrada a l'aparcament es farà per l'antic camí ral i es negocia amb els propietaris del terreny adjacent per tal de millorar l'entrada. A més, la zona tindrà accés a peu des del passeig del riu.