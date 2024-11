Els joves decideixen crear un itinerari amb estàtues

Els membres del consell de joves d’Encamp han decidit tirar endavant la proposta de crear un itinerari amb unes estàtues dels llocs emblemàtics de la parròquia perquè els excursionistes sàpiguen que es troben a Encamp mentre descobreixen el patrimoni natural. Els dotze representants que conformen la institució juvenil ho van votar ahir en sessió de comú després que la proposta rebés nou vots a favor i tres en contra. A aquesta iniciativa es destinarà una partida de 20.000 euros i s’inclourà com a segona fase d’un projecte que té pendent el departament de Turisme de la corporació, pel qual es vol fer un concurs d’idees que ha de servir per col·locar uns símbols perquè els excursionistes identifiquin que els cims pertanyen a la parròquia.

“L’objectiu de la proposta és fer unes escultures per simbolitzar la parròquia d’Encamp a la muntanya, per exemple amb l’Ossa”, va explicar el jove conseller Xoan Porta. Aquesta idea va sorgir d’una iniciativa semblant a la que hi ha instaurada a Ordino amb els estripagecs, ja que “és una icona de la parròquia d’Ordino i voldríem fer alguna cosa semblant per simbolitzar Encamp”, va indicar Porta.

El comú ha decidit incloure aquesta proposta com a segona fase d’un projecte que té en marxa el departament de Turisme i que ha de començar a partir del 2025.