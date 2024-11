Els infants d'Ordino proposen un clauer solidari per a UNICEF

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La solidaritat i la cohesió social han estat alguns dels temes més destacats durant el Consell d’Infants d’Ordino, que s’ha celebrat aquest dimecres al matí a la sala de consell de comú de la corporació amb la presència d'una trentena d’alumnes, d’entre 7 i 11 anys, de l’escola andorrana i francesa d’Ordino. Els representants del Consell d’Infants han presentat propostes com dissenyar un clauer per destinar els diners recaptats a UNICEF, fer una recollida solidària de material o crear un punt infantil per a nens de vuit a dotze anys que funcioni com a espai de trobada gratuït per jugar. “Ha sigut emotiu, per exemple, la proposta solidària que fan cada any per recollir diners per a UNICEF. Toca molt el cor veure que hi ha nens que pensen en altres nens, com han fet amb la recollida de material escolar. És molt interessant que comencin a veure que existeix aquesta solidaritat entre la gent”, ha assenyalat Coma.

