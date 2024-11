Duró alerta que el POUP “maltracta els petits i els mitjans propietaris”

La revisió del pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP) d’Ordino –aprovada recentment amb caràcter provisional pel consell de comú– “maltracta els petits i mitjans propietaris”. Ho afirma el president de l’Associació de Propietaris de Terres Andorranes (APTA), Josep Duró, impulsor d’una de les al·legacions col·lectives presentades contra el projecte. “No s’ha donat resposta a les preocupacions legítimes dels propietaris”, assegura.

Segons Duró, el problema principal de la nova proposta de revisió és que els requisits per construir fora dels nuclis de la parròquia són massa restrictius. En aquestes zones la normativa encara en tramitació preveu que la parcel·la mínima per poder construir ha de ser de 2.500 metres quadrats i que la superfície construïda no pot superar els 450 metres quadrats. El president de l’APTA afirma que aquest punt “s’hauria de reconsiderar”, ja que els propietaris de terrenys més petits es trobaran que “el valor patrimonial” de les terres serà “zero” quan entri en vigor la revisió del POUP, per la qual cosa “ni tan sols podran hipotecar-los”. Aquests propietaris, alerta, “no tindran més opcions que no fer res als seus terrenys”.

El president de l’APTA recorda que la seva obligació com a representant de l’entitat és protegir els interessos de tots els propietaris, “petits, mitjans i grans”. La nova normativa també afectarà els tercers, “però encara podran fer alguna cosa”. Duró alerta que descuidar els propietaris pot tenir conseqüències greus. “Ordino potser ha de ser la postal d’Andorra, però no hauríem d’oblidar que mantenir les parcel·les té un cost. El que podria passar si els terrenys passen a tenir valor zero és que acabin abandonats”, afirma.

VIA JUDICIAL

Mentre la revisió del pla d’urbanisme segueixi el seu curs de tramitació l’associació no es plantejarà portar el text a la Batllia. “S’ha de ser crític, però sempre respectant els procediments previstos per la llei”, afirma. Després de l’aprovació de la revisió provisional del POUP pel consell de comú, correspon a la comissió tècnica d’urbanisme estudiar i, si s’escau, donar el vistiplau al document. Si el veredicte és positiu, el text podrà ser aprovat, ja amb caràcter definitiu, pels consellers ordinencs.

El primer esborrany del nou POUP, presentat al final de l’any passat, va inquietar la majoria de propietaris de terres de la parròquia. Un dels aspectes més polèmics de la normativa era el fet que terrenys on abans s’havia pogut construir passaven a ser no urbanitzables. El comú ha rebut 147 al·legacions a la proposta de revisió del POUP. El 62% han estat totalment acceptades i el 21%, només de manera parcial.