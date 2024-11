Andorra la Vella comença a rehabilitar les voravies malmeses

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra la Vella inicia "un pla de xoc" per la rehabilitació i millora de les voravies malmeses. Així ho ha fet públic el comú a través d'un comunicat on informa que aquesta setmana ha començat els treballs de reparació del paviment "després de dur a terme una diagnosi dels punts més crítics". "Som conscients que tenim voravies amb deficiències i, per aquest motiu, hem engegat un pla de xoc a curt termini per reparar el paviment de les més malmeses", ha assegurat el conseller de Serveis Públics, Jordi Cabanes. Segons recull l'escrit, s'actuarà a les places Bartomeu Rebés Duran i Príncep Benlloch; als carrers Doctor Mitjavila, Doctor Nequí, Roureda de Sansa, Prat de la Creu, i a l'avinguda Santa Coloma. Per aquests treballs s'han invertit aproximadament 55.000 euros.