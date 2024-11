Temporada negra a l’estació de Pal Arinsal

Setap 365 va tancar el darrer exercici, el 30 d’abril passat, amb unes pèrdues després d’impostos i amortitzacions de 4,49 milions d’euros. El resultat negatiu és atribuïble, sobretot, a EMAP. La societat encarregada de la gestió dels sectors de Pal i Arinsal va acumular un negatiu de 4,4 milions d’euros. El comú atribueix la xifra a diversos factors com, per exemple, la manca de neu, les dificultats per comercialitzar els productes i serveis i l’increment de preus, que ha empès a l’alça els costos.

Tot i això, el conseller de Finances, Agustí Garcia, va assegurar que Setap 365 és una societat “fortament capitalitzada” i amb capacitat per desenvolupar el seu negoci en els pròxims anys. La cònsol major, Eva Sansa, va apuntar que l’empresa treballa per revertir la situació i, més concretament, en la millora de la comercialització dels productes i serveis de Pal i Arinsal, ja que Grandvalira “no s’ha de trencar gaire el cap”.

Els ingressos d’explotació d’EMAP van ser de 21,34 milions d’euros i, les despeses, de 24,73 milions. Els d’Ensisa, la societat que gestiona les pistes de Soldeu i el Tarter, van ser de 53 i 50,46 milions d’euros, respectivament. Els de Nevasa, de 10,12 i 9,95 milions. El patrimoni net de Setap 365 és de 127,43 milions d’euros.

PREFERENTS

A la sessió també va aprovar-se un nou compromís de despesa per a l’adquisició de participacions preferents d’EMAP per un import d’1,5 milions d’euros. El comú haurà de fer dos pagaments més per la mateixa quantitat, un el 2025 i un altre el 2026, per adquirir la totalitat de les participacions. L’administració comunal va fer una emissió inicial de 19 milions el 2013. L’operació va servir per iniciar el procés de sanejament dels comptes de l’estació, que en aquell moment estava a punt de superar el sostre d’endeutament fixat per la llei.

A la mateixa sessió, el conseller de Finances va exposar la liquidació trimestral de l’execució del pressupost corresponent al tercer trimestre del 2024. Garcia va remarcar, entre altres partides dels comptes, les modificacions de crèdit per un import de 10,8 milions d’euros per portar a terme diverses inversions, sobretot per millorar l’eficiència de la xarxa d’aigua. En aquests moments el deute comunal se situa en 6,8 milions d’euros, xifra que equival al 33% del previst per la Llei de finances comunals. La normativa fixa el topall màxim permès en el 200% de la mitjana d’ingressos dels últims tres anys.

També va aprovar-se una modificació de l’ordinació comunal. A partir d’ara l’impost sobre rendiments arrendataris serà del 2% a partir d’una renda de 40.000 euros. Els que la superin pagaran el 4%.

MÉS

NOU APARCAMENT

El nou aparcament exterior d’Anyós tindrà 24 places i disposarà d’una pista multiesportiva. Els treballs es desenvoluparan durant l’any vinent i costaran 1,2 milions d’euros.

NOU CÀRREC

La directora del departament de Finances i Contractació, Maite Tauste, va jurar el càrrec a l’inici de la sessió.

MÉS FACILITATS PER ALS CONDUCTORS DEL PAÍS Els cotxes amb matrícula estrangera hauran de pagar la zona blava el diumenge i la resta de dies festius, mentre que els que disposin d’un vehicle amb matrícula andorrana només hi hauran d’abonar el tiquet de dilluns a divendres, sempre que no siguin festius.



Els horaris de pagament són de nou del matí a una de la tarda i de tres de la tarda a vuit del vespre.



Els canvis, inclosos en una modificació de l’ordinació de circulació de vehicles i de persones aprovada ahir, beneficiaran els conductors de la parròquia i de la resta del país.