Durant el dia d’avui, demà, el 14, 19, 20 i 21 de 9.30 a 18.00 hores hi haurà un tall en sentit descendent a l’avinguda Pont de la Tosca, entre la rotonda d’Engolasters i l’avinguda Copríncep De Gaulle, per treballs de pavimentació. No afectarà als busos.