Els joves decideixen crear un itinerari amb estàtues en els llocs emblemàtics d'Encamp

Publicat per Agències Encamp Verificat per Creat: Actualitzat:

Els consellers del Consell de joves d'Encamp han decidit tirar endavant la proposta de crear un itinerari amb unes estàtues dels llocs emblemàtics de la parròquia perquè els excursionistes sàpiguen que es troben a Encamp mentre descobreixen el patrimoni natural. Els dotze representants que conformen la institució juvenil ho han votat aquest dimarts en sessió de comú després que la proposta rebés nou vots a favor i tres en contra.

A aquesta iniciativa s'hi destinarà una partida de 20.000 euros i s'inclourà com a segona fase d'un projecte que té pendent el departament de Turisme de la corporació, pel qual es vol fer un concurs d'idees que ha de servir per col·locar uns símbols perquè els excursionistes identifiquin que els cims pertanyen a la parròquia.

"L'objectiu de la proposta és fer unes escultures per simbolitzar la parròquia d'Encamp a la muntanya, per exemple amb l'Ossa", ha explicat el jove conseller Xoan Porta. Aquesta idea va sorgir d'una iniciativa semblant a la que hi ha instaurada a Ordino amb els Estripagecs, ja que "és una icona de la parròquia d'Ordino i voldríem fer alguna cosa semblant per simbolitzar Encamp", ha indicat Porta.

El comú ha decidit incloure aquesta proposta com a segona fase d'un projecte que té en marxa el departament de Turisme i que ha de començar a partir del 2025. La corporació vol engegar un concurs d'idees amb l'objectiu de poder "identificar aquells itineraris de natura o patrimoni i que podem visualitzar amb aquesta senyalització", ha declarat la cònsol major d'Encamp, Laura Mas. L'enfocament de l'administració només contemplava portar-ho a terme en els cims, però com que els joves ho volen en altres espais naturals, el comú ha decidit ampliar el projecte amb una segona fase. "Ells ens van explicar que volen tindre un sentiment de pertinència, un símbol que identifiqui amb una sola foto que estàs dins de la parròquia i ho hem trobat molt interessant", ha afirmat Mas.

Al juny els consellers juvenils van proposar cinc propostes que els agradaria incorporar. Algunes d'aquestes no han prosperat perquè el comú les ha analitzat i ja estan contemplades o bé no es poden assumir. Les que han quedat descartades han estat ampliar els punts wifi per promoure una millor connectivitat o la necessitat de recondicionament d'algunes parades de bus.

La corporació, a més, ha donat per vàlida la creació d'un espai per a joves que serà gestionat per ells mateixos. De fet, aquesta petició i la dels itineraris han estat les dues formulacions que els consellers havien de decidir si volien tirar endavant. La de l'espai de joves només ha rebut tres vots durant la votació, per aquest motiu s'haurà de portar a terme l'altre projecte, que n'ha rebut nou. "Ens sembla un projecte molt il·lusionant per fer-ho amb les famílies i amb la gent que estimem. Poder fomentar l'esport dins la muntanya és una de les coses més importants d'Andorra", ha valorat Porta sobre la iniciativa guanyadora.

Finalment, Mas ha explicat que ha quedat sorpresa amb la votació executada pels estudiants. "Pensàvem, potser equivocadament perquè els joves sempre sorprenen, que aprofitarien per votar aquest espai autogestionat per ells", ha conclòs la cònsol.