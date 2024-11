Pal Arinsal va tenir un dèficit de 4,4 milions en l'últim exercici

Publicat per Víctor González La Massana Verificat per Creat: Actualitzat:

Setap 365, el hòlding integrat per EMAP i Ensisa, va tancar el darrer exercici el passat 30 d'abril amb unes pèrdues de 4,49 milions d'euros. El resultat negatiu és atribuïble, sobretot, a la societat encarregada de la gestió dels sectors de neu de Pal i Arinsal, ja que va acumular un dèficit de 4,4 milions d'euros. El comú atribueix aquest resultat a diversos factors, com ara la manca de neu, les dificultats per comercialitzar els productes i serveis i l'increment de preus, que ha empès a l'alça els costos.

En la sessió també s'ha aprovat un nou compromís de despesa per a l'adquisició de participacions preferents d'EMAP per un import d'1,5 milions d'euros. El comú haurà de fer dos pagaments més per la mateixa quantitat, un el 2025 i un altre el 2026, per adquirir la totalitat de les participacions.