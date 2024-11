Entrega dels premis del concurs d'embelliment floral d'Encamp i el Pas

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d'Encamp ha distribuït 4.200 euros als guanyadors del XVIII concurs d'embelliment floral de la parròquia que han aplegat 41 participants, 38 a Encamp i 3 al Pas de la Casa. Els premiats han estat reconeguts per tenir la millor decoració als balcons i zones enjardinades d'edificis privats i d'establiments i la cònsol major, Laura Mas, ha agraït en l'acte de lliurament d'aquest matí la participació "per fer d'Encamp i el Pas de la Casa, de la nostra parròquia, una de més verda, embellida amb aquests elements florals tan necessaris".

Els primers premis de cadascuna de les cinc categories han estat 450 euros per a l'hotel Guillem en hotels; la mateixa quantitat per Maria Auxiliadora Armengol Fàbrega en cases unifamiliars amb jardí; 350 euros per a la comunitat de propietaris Hort de Godí 1 en façanes d'edificis; 250 euros per Fernanda Viana Da Gama en balcons; i el mateix import per al restaurant La Cirera, en comerços.