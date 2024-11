El comú organitza xerrades de benestar emocional per a joves

Verificat per

Verificat per

Publicat per

El departament de Joventut del comú d’Escaldes-Engordany ha posat en marxa les xerrades de benestar emocional amb CAPSI, el Centre Andorrà de Psicologia. La iniciativa vol promoure el benestar emocional dels adolescents i joves d’entre 12 i 17 anys sota la supervisió de professionals.

Totes les sessions programades, que s’allargaran fins al 10 d’abril del 2025, tenen l’objectiu de donar eines i coneixements als interessats sobre diferents aspectes emocionals i socials que afecten el seu dia a dia. D’aquí que les trobades cobreixin una varietat de temes, com ara estratègies de regulació de conflictes, consells per a un ús saludable de les pantalles i la importància de tenir una sexualitat saludable i segura, entre altres.

La pròxima sessió, programada per al 5 de desembre, tindrà com a tema central la sexualitat segura. La xerrada busca que els joves aprenguin a identificar els mites més comuns sobre la sexualitat i com la comunicació oberta sobre els límits i desitjos ajuda a gaudir de relacions més satisfactòries.

Totes les sessions es duran a terme a l’Espai Jovent d’Escaldes-Engordany a dos quarts de set del vespre i tindran un aforament màxim de 15 persones. És per això que a partir de demà ja es podran fer les inscripcions prèvies a través de la pàgina web del comú. L’accés a les sessions és gratuït.