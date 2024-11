El Festival de Titelles tanca el cicle havent acollit uns 1.300 assistents

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Festival de Titelles d’Encamp posa punt final a nou dies d’espectacles, que ha acollit gairebé 1.300 assistents al llarg del cicle. Ahir a la tarda es va acollir l’última representació, al complex esportiu sociocultural d’Encamp, amb l’obra Eh Man he: La Mecànica de l’ànima, a càrrec de la companyia Zero en Conducta.

El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, va mostrar-se’n molt satisfet, ja que “era una proposta nova, una aposta molt decidida, i n’estem molt contents. Als espectadors els ha encantat, i això vol dir que valia la pena fer aquest pas en el Festival de Titelles d’Andorra, i ho hem aconseguit”. El conseller també va explicar que “tothom té aquesta estructura al cap que el món de les titelles és només per a infants, i hem vist que hi ha espectacles extraordinaris també per a altres públics, més juvenils i adults”.