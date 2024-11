El comú fitxa un despatx català per al POUP perquè és un 60% més barat

El comú d’Andorra la Vella ha contractat el despatx d’arquitectura català TerritorisXLM perquè s’encarregui dels treballs de revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP). Tal com va explicar aquesta passada setmana el cònsol major, Sergi González, en sessió de consell de comú l’experiència d’aquest equip multidisciplinari i el fet que l’oferta que va presentar al concurs fos “un 60%” més econòmica que la que els havia fet un despatx andorrà va decantar la tria. El contracte s’ha adjudicat per un import que ascendeix a 330.000 euros.

El juny d’aquest any el comú va aprovar una suspensió de la construcció per un període d’un any. Des d’aleshores la corporació va començar a buscar un equip que s’encarregués de la redacció del nou POUP. Per aquest motiu, els responsables del comú van mantenir una reunió amb el col·legi d’arquitectes amb l’objectiu que fessin una crida a la participació als professionals del país. Dos despatxos van mostar-se disposats a encarregar-se del projecte. Segons va assegurar el cònsol durant la sessió de consell, les propostes plantejaven “dubtes”.

Tot plegat va fer que la corporació recorregués a “altres alternatives” fora del país, i finalment va decantar-se pel despatx català. González va defensar que Territoris XLM té “una gran experiència” en projectes semblants als que vol desenvolupar el comú i una trajectòria reconeguda amb guardons com l’accèssit al Premi Catalunya d’Urbanisme.

PARTICIPACIÓ

El comú ja fa mesos que va engegar la maquinària per revisar el POUP. En una primera fase, l’equip d’urbanisme del comú ha disposat de l’assessorament d’un expert que ha traçat les línies mestres que hauran de seguir les noves normes urbanístiques. Aquesta fase ha inclòs un procés participatiu en què han pres part excònsols, consellers generals de la parròquia i altres actors socials. Aquest fet va aixecar polseguera en la darrera sessió de consell de comú. El conseller de la minoria David Astrié va lamentar que no se l’hagués convidat.

González va respondre-li que en aquesta primera fase s’ha volgut que no hi hagués participació dels polítics que formen el consell de comú i va demanar excuses a Astrié si s’havia sentit “discriminat”. Tot i això, va convidar l’oposició a prendre part en les fases següents ja que va incidir en el fet que volen “involucrar tothom” tenint en compte que aquest pla es concep com un “treball col·lectiu”.

EL PROJECTE

1. UNA OFERTA MÉS ECONÒMICA I ATRACTIVA

El comú va decantar-se per contractar el despatx català perquè l’oferta era un 60% més econòmica que les propostes andorranes. També hi va pesar l’experiència professional de l’empresa.

2. LES PROPOSTES ANDORRANES, DUBTOSES

Les propostes de revisió del POUP plantejades pels despatxos andorrans presentaven “dubtes”, segons va assegurar el cònsol major en sessió de consell de comú.

3. LA MINORIA SE SENT EXCLOSA DE LA REVISIÓ

La minoria lamenta que el comú l’hagi exclòs dels treballs previs a la revisió del POUP. En el procés s’han convidat excònsols i consellers generals de la parròquia, entre d’altres.