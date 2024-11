Andorra la Vella inaugura la nova ruta Macarulla centrada en els insectes

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, i el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, han presentat aquest dilluns 'Els amics de l’Estevet', la nova ruta de 'Macarulla, Petits senders màgics' a la parròquia d’Andorra la Vella. Es tracta d’un itinerari d’un quilòmetre i mig amb un desnivell de 130 metres, que s’inicia a la Travessia del Rec de l’Obac i que té com a tema central la biodiversitat i els insectes de la zona. "Aquests itineraris permeten apropar a les famílies i als visitants a la natura, i també iniciar-se en el senderisme, que considerem important pel benestar de les persones" ha destacat, Torres, qui ha assenyalat que amb aquesta nova ruta es completa el sisè itinerari Macarulla. "Es fa senderisme i, al mateix temps, s’aprèn sobre la vida dels insectes i sobre el cicle de la vida. Creiem que és molt interessant fer-ho d’aquesta manera" ha afegit el titular de la cartera de Turisme.

La ruta, que té un recorregut circular pels voltants del rec de l'Obac i es pot fer tranquil·lament en una hora i mitja i amb l'ajuda d'un llibret que es troba disponible a qualsevol oficina de turisme, consta de dotze parades que aporten diversa informació sobre l'entorn, com ara què mengen els insectes, o detalls sobre espècies concretes, com ara les abelles, les aranyes, les formigues o els saltamartins. A més, l’última parada és un hotel d’insectes on els més petits, amb una lupa, poden identificar quin insecte s’amaga a cada habitació. "El procés ha estat parlar amb els tècnics del comú i definir què volíem, tant des de Turisme com des de Medi Ambient; el nostre objectiu era apropar la natura als nostres ciutadans i visitants. Així vam crear el projecte amb els tècnics i Andorra Turisme, que va funcionar molt bé, i després vam traslladar aquesta il·lusió als propietaris que ens han cedit els terrenys" ha comentat, González, mentre detallava que un dels objectius d'aquesta nova ruta també és posar en valor el patrimoni i la història del rec de l'Obac. "Com a consell, recomanaria portar calçat adequat, ja que estem a la muntanya, i evitar la sabata de carrer. També és bona idea, si veniu amb nens petits, portar una mica d’aigua i menjar per fer una parada" ha afegit la coordinadora de producte d'Andorra Turisme, Soraya Valls.

De moment, segons ha detallat Torres, l’única parròquia que encara no disposa d’una ruta de 'Macarulla, Petits senders màgics és Sant Julià de Lòria', que es preveu que pugui estar enllestida la primavera vinent. "Fins avui, hem tingut més de 253.000 visites en aquests itineraris, que, recordem, es van crear el 2021" ha destacat, el ministre de Turisme. "L'objectiu és molt clar: que la gent d’Andorra gaudeixi una mica de la muntanya, apropant-los i ensenyant-los una altra manera de fer-ho. És una manera de viure l’Andorra" ha afegit.