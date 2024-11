El riu, clau de transformació

L’eix nord-sud que dibuixa el riu Valira al llarg de la vall central podria ser una de les claus de la transformació d’Andorra la Vella en els propers anys. Qui fa aquesta afirmació és Ignacio Alcalde, arquitecte urbanista, expert en ciutats i territoris intel·ligents i assessor del comú en el projecte per redissenyar el futur urbanístic de la parròquia. “Jo estic convençut que les ciutats que tenen riu o mar són unes privilegiades”, assegura.

Disposar d’una “línia blava” és “molt positiu” per a una ciutat, ja que “l’aigua és vida”. Tot i que, si no se’n gestionen bé els riscos que sempre hi estan associats, alerta Alcalde, també pot ser “una font de problemes, tal com demostren els aiguats a València. Sense oblidar els perills, l’assessor del comú està convençut que els cursos d’aigua de la ciutat poden ser l’element fonamental de la “reestructuració urbana”.

Al segle XX, explica, les ciutats van planificar-se a partir de la “infraestructura grisa”, és a dir, la trama d’asfalt formada pels carrers i places. Al segle XXI, els urbanistes, afirma Alcalde, pensen les ciutats prenent com a base les “infraestructures verdes i blaves” –dit d’una altra manera, els espais naturals i zones enjardinades, d’una banda, i els cursos d’aigua, de l’altra–. “Avui sabem”, afegeix Alcalde, que per garantir una bona qualitat de vida als ciutadans cal “superposar la infraestructura grisa a una malla verda” i, en el cas d’Andorra la Vella, també blava.

Quines accions podria impulsar el comú per transformar aquesta idea en realitat? Una idea que proposa l’expert en urbanisme és promoure els “recorreguts saludables” a la vora de les riberes. Les corporacions, insisteix, haurien de mirar de crear un continu d’espais verds –com ja ha fet el comú d’uns anys ençà amb la construcció del Parc Central i l’embelliment del passeig del riu, entre altres projectes. L’objectiu d’aquestes accions hauria de ser crear un “corredor ecològic”, això és, una franja de vegetació contínua que permet la connexió entre hàbitats i el manteniment de la biodiversitat.

La col·laboració d’Alcalde amb el comú s’emmarca en el projecte Una nova visió, un nou futur. Es tracta d’un procés de reflexió iniciat fa tot just un mes i d’uns sis mesos de durada que té com a objectiu definir una estratègia per transformar l’urbanisme de la parròquia. Les sessions de treball implicaran els responsables de les institucions públiques, del teixit empresarial i comercial i de la societat civil. La voluntat d’Alcalde és mobilitzar la “intel·ligència col·lectiva” per dissenyar l’Andorra la Vella dels propers anys.

L’assessor madrileny és un dels experts més importants del nostre entorn en el camp de l’urbanisme. D’entre els projectes més destacats en què ha participat, cal ressenyar la transformació urbana de Bilbao, iniciada al començament dels anys 90 del segle XX. La iniciativa va consistir, en resum, en la revaloració i regenaració de les zones afectades per la desindustrialització de la ria de Bilbao. Alcalde ha estat reconegut amb premis tan importants com l’Europeu d’Urbanisme (els anys 1994, 1996 i 2008).