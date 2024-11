Escaldes promou el benestar emocional dels joves amb xerrades gratuïtes

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d'Escaldes posa en marxa una sèrie de xerrades sobre benestar emocional amb el Centre Andorrà de Psicologia, CAPSI, totalment gratuïtes. La iniciativa té per objectiu promoure el benestar emocional dels adolescents i joves, d'entre 12 i 17 anys, sota la supervisió de professionals. D'aquesta manera, segons esmenta el comunicat de l'administració parroquial, amb les sessions programades, fins el 10 d'abril de 2025, tenen l'objectiu de donar eines i coneixements sobre els diferents aspectes emocionals i socials que els afecten. Així doncs, es treballaran aspectes com la regulació de conflictes, consells per a l'ús saludable de les pantalles i la importància de tenir una sexualitat saludable i segura.