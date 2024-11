Cooperació amb els pobles veïns per regular l’accés a la muntanya

Publicat per Víctor González Sant Julià de Lòria Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú de Sant Julià de Lòria i els ajuntaments que limiten amb la parròquia han iniciat un treball conjunt per regular l’accés a la muntanya. Les trobades, fetes en el marc d’una comissió coordinada pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell, tenen com a objectiu millorar la normativa per preservar l’entorn natural. “Hi ha una voluntat general per part de tots municipis i entitats municipals de regular millor aquests accessos i de restringir-los. Participem en aquestes reunions amb l’objectiu de treballar de manera ordenada. Es va acordar que els municipis farien diverses propostes d’ordinacions i de tancaments”, va afirmar el cònsol major, Cerni Cairat.