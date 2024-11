Els imprevistos d’obra del Pessebre s’enfilen a prop de mig milió d’euros

Els imprevistos del projecte de construcció dels pisos a preu assequible del Pessebre s’enfilen a prop de mig milió d’euros. A causa de l’oposició dels veïns de la parcel·la veïna, el comú va haver d’instal·lar un sistema d’ancoratges no convencional (l’estàndard afectava el terreny contigu), que finalment ha costat 318.186 euros.

Així mateix, també durant els treballs d’excavació, va trobar-se més runa de la que els tècnics havien previst en els informes i que calia treure per seguir endavant amb les obres. Aquests treballs van pujar a 165.000 euros. L’aparcament i la primera planta de l’edifici, obra assumida pel comú, estaran acabades cap al febrer de l’any que ve. Els imprevistos endarreriran el projecte uns cinc mesos.

D’altra banda, en el consell de comú celebrat ahir a la tarda va aprovar-se un suplement de crèdit de 271.000 euros per tirar endavant els treballs de reforma de la deixalleria comunal. Bona part d’aquesta quantitat, prop de 190.000 euros, s’invertirà per adequar un cobert a l’exterior de l’edifici que permetrà emmagatzemar la maquinària que actualment es guarda a l’interior, fet que redueix l’espai disponible. La reforma també inclou treballs a l’interior, on es cobrirà l’altell. A més, es crearà un nou accés en un dels laterals superiors per facilitar la càrrega de materials voluminosos des de l’exterior.

Aquesta modificació, d’un cost estimat de 82.000 euros, proporcionarà més espai a la part interior, millorant així l’eficiència i el funcionament de la deixalleria. Els treballs de reforma es completaran canviant la porta d’accés a la deixalleria i pintant l’exterior de l’edifici. El conseller de Medi Ambient, David Pérez, va explicar que les reformes comportaran “una millora substancial per als ciutadans i també per als treballadors de la deixalleria”.