La directora General del SAAS, Meritxell Cosan i la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, felicitant-se per la signatura del conveni APTITUDEComú de La Massana

El comú ha signat un conveni amb el SAAS per participar en el projecte Aptitude, una iniciativa transpirinenca per millorar la qualitat de vida de les persones grans i retardar els processos de fragilitat que poden conduir a la dependència. El projecte ha estat signat per la cònsol, Eva Sansa, i la directora general del SAAS, Meritxell Cosan.