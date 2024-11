El comú aprova un paquet d’ajudes per pagar despeses d’habitatge

Publicat per Víctor González Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella va aprovar ahir, amb els vots a favor de la majoria i la minoria, un paquet d’ajudes a l’habitatge. L’objectiu del programa és donar un cop de mà als ciutadans per pagar les despeses, com ara l’entrada a un nou habitatge de lloguer, l’arrendament, el cobriment puntual d’un deute i l’abonament de la mensualitat de la hipoteca i el finançament d’equipaments bàsics, sempre que sigui l’habitatge principal del sol·licitant. “No volem suplir els ajuts que hi ha del Govern. Al contrari, realment el que pretenem és arribar a aquells supòsits molt més concrets i a aquelles casuístiques molt més específiques que una legislació general no pot preveure”, va afirmar la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro.