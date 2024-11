800 assistents durant el Festival de Titelles

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Festival de Titteles Ànima, d'Encamp, ha aplegat més de 800 infants, segons ha informat el comú, des de que va començar aquest dimecres. Aques matí s'ha posat punt i final als passis per a les escoles amb l'obra 'La Mestra', d'Anita Maravillas. Aquesta tarda s'oferirà una nova sessió de l'espectacle, a partir de les 18 hores, i oberta per als majors de 6 anys. Les entrades tindran un preu de 8 euros per als adults i 3 per als infants.